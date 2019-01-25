Сборная Украины проведет товарищеский матч: названы соперник и дата

Сборная Украины осенью 2019 года на своем поле проведет товарищеский матч против сборной Эстонии.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Встреча состоится 14 ноября. Место и точное время проведения контрольного матча будут утверждены позже.

Отметим, что этот поединок будет для "желто-синих" подготовительным к выездному матчу квалификации на чемпионат Европы-2020 против сборной Сербии, который запланирован на 17 ноября.

Ранее сборная Украины четыре раза играла против сборной Эстонии и во всех случаях побеждала, забив десять голов и не пропустив ни одного.

Напомним, "Апостроф" также сообщал о том, что матч Украина - Сербия в рамках квалификации Евро-2020 могут перенести из Львова.