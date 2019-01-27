Украинский "техник" показал, как готовится к бою с немецким боксером: опубликовано видео

Украинский боксер в среднем весе Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) по прозвищу "Техник" продолжает подготовку к бою против немца Джека Кулкая (25-3, 13 КО).

Деревянченко выложил в своем Instagram видео, как он толкает штангу.

Поединок Деревянченко – Кулкай состоится в Нью-Йорке в марте или апреле. Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF против американца Дэниэла Джейкобса (35-2, 29 КО).

Напомним, что в октябре прошлого года 33-летний Деревянченко уже дрался с Джейкобсом за чемпионский титул, но потерпел поражение раздельным решением судей.

Что касается 33-летнего Кулкая, то ранее он являлся временным чемпионом мира по версии WBA, а также чемпионом Европы по версии EBU.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер дебютировал на профи-ринге с разгромной победы.