Возраст – не помеха: египетская пенсионерка поплывет на чемпионате мира

Египетская пловчиха Нaгвa Хoрaб до сих пор представляет свою страну на международных соревнованиях, несмотря на то, что ей исполнилось 76 лет.

По словам пожилой спортсменки, возраст - не помеха.

"Я всегда мечтала проявить себя на международном уровне и не допускала мысли, что кто-то может быть сильнее меня. В конце концов, я выступала от имени своей страны. Тренер говорит что сердце у меня словно мне двадцать.

Я доказываю своим примером, что возраст – не препятствие для побед, если у вас есть желание и положительный настрой", - говорит женщина.

Первенство планеты по водным видам спорта стартует 12-го июля в городе Кванджу (Южная Корея).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку России по плаванию среди юниоров Сафию Аскарову.