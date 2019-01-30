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Пропажа самолета с известным футболистом: стало известно о важной находке

среда, 30 января 2019, 19:47

На побережье Франции обнаружены части кресел, предположительно принадлежавшие пропавшему самолету, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Об этом сообщили в отделении расследования авиационных происшествий Великобритании, передает BBC.

Две подушки сидений из самолета были найдены неподалеку от пляжа Сурайнвиль на полуострове Котентин. В поисковой группе пришли к выводу, что, вероятней всего, подушки были частью самолета Piper PA-47 Malibu, на котором летел Сала.

"Скорее всего, это части пропавшего самолета. Теперь мы определили приоритетную зону поиска под водой площадью около четырех квадратных морских миль, чтобы постараться найти и определить возможные части самолета. В связи с неблагоприятными погодными условиями решено начать поиски после выходных", - говорится в заявлении.

Напомним, самолет с Салой пропал с радаров 21 января, когда футболист совершал перелет из Нанта в Кардифф. Кроме футболиста, на борту воздушного суда находился только пилот.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа возможная причина крушения самолета с Салой.

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