Прямо в сугроб: лучшая теннисистка Украины ярко отдыхает со своим возлюбленным - опубликовано видео

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является возлюбленным первой ракеткой Украины Элины Свитолиной, ярко подшутил над украинкой во время отдыха пары.

Видео было опубликовано в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса.

Монфис взял Свитолину на руки, чтобы сделать фото, но вместо этого бросил ее прямо в сугроб. Украинка отреагировала на шутку громким криком, а также улыбкой.

Напомним, об отношениях Свитолиной и Монфиса стало известно во время Australian Open. Затем появились первые совместные фото пары.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, почему Свитолина не сыграет за сборную Украины в матчах Кубка Федерации.