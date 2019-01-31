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Пять уголовных дел: скандальному экс-игроку "Динамо" грозит тюремный срок

четверг, 31 января 2019, 16:40

Полиция возбудила пять уголовных дел против экс-полузащитника "Динамо" Александра Алиева за избиение бывшей супруги Татьяны.

Об этом рассказала Татьяна Алиева в интервью ТСН.

"Если я исчезну – это будет его рук дело. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой – и сломал кровать о мою голову", - рассказала Алиева, показав синяк под глазом.

По словам женщины, она с детьми более двух лет жила на съемных квартирах и у друзей. После этого согласилась жить в квартире Алиева, но взамен отказалась от алиментов, долг по которым составил почти 200 тысяч гривен.

"Он сказал, что квартиру переписывает на детей. На что я сказала: все, не хочу ни судов, ничего. Для меня важно только, чтобы мои дети были в покое. Человек врал в очередной раз, а я в очередной раз, такая дура, поверила", - добавила Татьяна.

Сам экс-игрок отрицает факт избиения: "В моей квартире никто никого не бил. То, что я ее выгнал силой – да, я ее выгнал. То, что я имею жилье – это имущество детей. Мама пусть живет на свалке, а дети – в своей заслуженной квартире. Детей я обеспечиваю. Ей я копейки в руки не дам никогда в жизни. Будет решение суда – пусть дети видят маму по субботам и воскресеньям".

Ранее "Апостроф" приводил слова Алиева, который заявил, что бывшая жена пытается выставить его негодяем.

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