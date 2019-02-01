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Фантастический гол и сенсация: хозяева ЧМ-2022 стали чемпионами континента - опубликовано видео

пятница, 01 февраля 2019, 18:50

Сборная Катара впервые в истории стала победителем Кубка Азии. В решающем матче турнира катарцы сенсационно обыграли сборную Японии - 3:1.

Настоящим украшением матча за золотые медали стал гол нападающего сборной Катара Альмоэза Али, который открыл счет во встрече ударом через себя. Он же стал лучшим бомбардиром турнира, забив девять голов в семи матчах.

Япония - Катар - 1:3

Голы: Минамино, 69 - Али, 12, Хатем, 27, Афиф, 83 (с пенальти)

Напомним, Катар будет принимать чемпионат мира в 2022 году.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что самый дорогой футболист мира пропустит важнейшие матчи Лиги чемпионов.

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