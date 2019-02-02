Не Роналду единым: "Ювентус" готовит очередной громкий трансфер

Единоличный лидер чемпионата Италии туринский "Ювентус" не оставляет надежд подписать одного из лидеров "Реала" - бразильского защитника Марсело.

Ожидается, что трансфер состоится по окончанию текущего сезона. Летом чемпион Италии готов предложить за 30-летнего бразильца 45 миллионов евро. Сам игрок будет зарабатывать в итальянском гранде 12 миллионов евро в год.

Контракт звездного футболиста с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.

Ради покупки Марсело "Ювентус" готов продать его соотечественника Алекса Сандро в один из топ-клубов английской Премьер-лиги.

Ранее "Апостроф" сообщал, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором очередного мяча в чемпионате Италии и обновил клубный рекорд.