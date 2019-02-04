В США прошло самое дорогое спортивное событие года: яркие фото

3 февраля в США состоялся матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги – Супербоул–2019, в котором "Нью-Ингленд Пэтриотс" обыграл "Лос-Анджелес Рэмс" со счетом 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0).

Супербоул – одно из самых популярных телевизионных событий года не только в США, но и за пределами страны. Интересно, что огромную аудиторию больше привлекает не сама игра, а шоу, которое показывают в перерывах. В этот раз здесь выступили рэперы Трэвис Скотт и Big Boi, а также поп-группа Maroon 5.

"Апостроф" собрал яркие фото с самого дорого спортивного события года.

Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1 Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG 1 / 1

За один вечер организаторы мероприятия зарабатывают около 600 миллионов долларов и каждый год сумма растет.

53-й Супербоул прошел в Атланте на самом дорогом стадионе мира – Mercedes-Benz Stadium. На его строительство потратили 1,5 миллиарда долларов. Стоимость билетов на этот матч начинается от 2,8 тысячи долларов и в последние дни может составлять несколько десятков тысяч.

Голливудские студии используют главную телевизионную спортивную трансляцию года в США для того, чтобы показать свои грядущие фильмы. Так, накануне зрителям показали тизеры новой части "Мстителей", продолжения ленты "Форсаж" и анонсировали новый сезон сериала "Игра престолов". Также были показаны трейлеры и других ожидаемых фильмов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны самые высокооплачиваемые футболисты мира.