РУС. | УКР.

понедельник, 4 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.25
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 февраля

13:07
​Украина "помогла" России выйти на создателя крупнейшего онлайн-казино
13:05
​В Украине заработал закон о возобновлении кредитования: что изменилось
12:56
Возвращаются морозы: опубликована карта погоды на неделю в Украине
12:54
В Раде заговорили о противодействии попыткам России повлиять на выборы в Украине
12:45
В США прошло самое дорогое спортивное событие года: яркие фото
12:24
​В американской разведке поставили крест на мечтах Путина о коридоре в Крым
12:24
В центре Киева появилась защита от "героев парковки": опубликованы фото
12:16
В Харькове произошло опасное снежное ЧП: есть пострадавшие, видео
12:09
В Украине собираются продлить санкции против российских банков
12:09
Украинки стали одними из лучших на престижном турнире по легкой атлетике
12:02
​Украина отдала на приватизацию крупный государственный банк
11:59
Украинский курорт снова оказался на грани экологической катастрофы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США прошло самое дорогое спортивное событие года: яркие фото

понедельник, 04 февраля 2019, 12:45
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG

3 февраля в США состоялся матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Супербоул–2019, в котором "Нью-Ингленд Пэтриотс" обыграл "Лос-Анджелес Рэмс" со счетом 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0).

Супербоул – одно из самых популярных телевизионных событий года не только в США, но и за пределами страны. Интересно, что огромную аудиторию больше привлекает не сама игра, а шоу, которое показывают в перерывах. В этот раз здесь выступили рэперы Трэвис Скотт и Big Boi, а также поп-группа Maroon 5.

"Апостроф" собрал яркие фото с самого дорого спортивного события года.

Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1
Суперболл-2019 Фото: EPA/UPG
1 / 1

За один вечер организаторы мероприятия зарабатывают около 600 миллионов долларов и каждый год сумма растет.

53-й Супербоул прошел в Атланте на самом дорогом стадионе мира – Mercedes-Benz Stadium. На его строительство потратили 1,5 миллиарда долларов. Стоимость билетов на этот матч начинается от 2,8 тысячи долларов и в последние дни может составлять несколько десятков тысяч.

Голливудские студии используют главную телевизионную спортивную трансляцию года в США для того, чтобы показать свои грядущие фильмы. Так, накануне зрителям показали тизеры новой части "Мстителей", продолжения ленты "Форсаж" и анонсировали новый сезон сериала "Игра престолов". Также были показаны трейлеры и других ожидаемых фильмов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны самые высокооплачиваемые футболисты мира.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Манчестер Сити - Арсенал - 3:1 Хроника матча, видео голов

Барселона - Реал Онлайн-трансляция матча

Спортсменов, которые уезжают из Украины, нельзя назвать предателями - Артур Дзигасов

Барселона - Севилья - 6:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: