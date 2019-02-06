Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: онлайн видео трансляция матча

6 февраля киевское "Динамо" проведет товарищеский матч на втором тренировочном сборе в испанской Марбелье. Соперником подопечных Александра Хацкевича станет американский клуб "Нью-Инглэнд Революшн".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Нью-Инглэнд Революшн".

Начало встречи - в 17.00.

Для "Динамо" этот контрольный матч станет третьим на втором сборе, в рамках которого киевляне готовятся к плей-офф Лиги Европы.

Отметим, что "Нью-Инглэнд Революшн" в предыдущем чемпионате MLS не сумел пробиться в плей-офф, заняв восьмое место в в Восточной конференции.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее на втором сборе в Испании "Динамо" не смогло обыграть шведский "Эстерсунд", а также разгромило болгарский ЦСКА.