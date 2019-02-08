Маме одного из лучших футболистов мира поставили страшный диагноз

Семья португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду узнала ужасную новость. У мамы форварда Дорореш Авейру диагностировали рак молочной железы.

Об этом сообщает Mirror.

Как рассказала 64-летняя женщина, ей сделали операцию на груди, а также она прошла лучевую терапию. В данный момент она продолжает курс лечения.

В 2007 году Долореш уже удалось справиться с раком. Тогда ей удалили раковую опухоль из правой груди.

34-летний Роналду является одним из лучших футболистов мира. В своей карьере он пять раз признавался лучшим игроком года и получал "Золотой мяч".

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