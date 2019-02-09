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Где смотреть онлайн Атлетико - Реал: расписание трансляций

суббота, 09 февраля 2019, 10:00

В центральном матче 23-го тура чемпионата Испании "Атлетико" будет принимать "Реал". Мадридское дерби пройдет 9 февраля на стадионе "Ванда Метрополитано".

АТЛЕТИКО - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 17.15.

В эфире украинского ТВ матч транслироваться не будет. По платной подписке посмотреть встречу можно будет на стриминговом сервисе Megogo. В России мадридское дерби покажет телеканал "Матч! Футбол 3".

Отметим, что "Атлетико" и "Реал" являются соседями по турнирной таблице. У "матрасников" - 44 очка и второе место, у "сливочных" - 42 очка и третья позиция.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Реал" сыграл вничью с "Барселоной" в матче Кубка Испании.

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