Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы лондонского "Тоттенхэм Хотспур" и дортмундской "Боруссии" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Лондоне сегодня, 13 февраля.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - БОРУССИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Лукас, Сон Хын Мин

Запасные: Гассанига, Триппьер, Роуз, Скипп, Ваньяма, Ламела, Льоренте

Боруссия: Бюрки, Хакими, Загаду, Топрак, Диалло, Витсель, Дауд, Дилэйни, Санчо, Гетце, Пулишич

Запасные: Хитц, Шмельцер, Балерди, Геррейру, Вольф, Ларсен, Филипп

Начало встречи - в 22.00. Главный арбитр - Матеу Лаос.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм" проиграл "Челси" в Кубке английской лиги.