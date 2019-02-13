Украина завоевала три золотые медали на престижном турнире

Три украинские спортсменки завоевали золотые медали на легкоатлетическом турнире Meeting Fуminin Val d'Oise, который состоялся во Франции.

Об этом сообщает XSPORT.

На соревнованиях по прыжкам в высоту первенствовала Юлия Левченко, которая показала лучший результат - два метра. В этой дисциплине украинки заняли весь пьедестал почета. Второе место заняла Ирина Геращенко (1,96), третьей стала Катерина Табашник (1,90). Четвертое место также у нашей соотечественницы - Оксаны Окуневой (1,85).

Марина Бех-Романчук стала победительницей по прыжкам в длину. Победным оказался ее прыжок на 6 метров 60 сантиметров.

Татьяна Мельник победила в беге на дистанции в 400 метров, преодолев ее за 52,87 секунды. Третьей стала еще одна украинка Анна Рыжикова-Ярощук (53,14).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская спортсменка завоевала историческую медаль на чемпионате мира.