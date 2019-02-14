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Шахтер - Айнтрахт: стартовые составы

четверг, 14 февраля 2019, 20:53

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и "Айнтрахта" из Франкфурта на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдет сегодня, 14 февраля, в Харькове.

ШАХТЕР - АЙНТРАХТ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес

Запас: Трубин, Кайоде, Малышев, Соломон, Матвиенко, Майкон, Болбат

"Айнтрахт": Трапп, Н'Дика, Хинтереггер, Хасебе, да Коста, Желсон Фернандеш, Роде, Гачинович, Костич, Ребич, Йович

Запас: Реннов, Фалетт, де Гузман, Алле, Виллемс, Русс, Пасьенсия

Стартовый свисток прозвучит в 22.00. Главный арбитр встречи - Энтони Тэйлор (Англия).

Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Шахтер" - "Айнтрахт".

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