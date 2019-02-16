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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Бавария: расписание трансляций
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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Бавария: расписание трансляций

суббота, 16 февраля 2019, 14:15

19 февраля на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов - "Ливерпуль" будет принимать "Баварию".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария".

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В прямом эфире противостояние "Ливерпуля" и "Баварии" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России встреча покажет "Матч ТВ".

ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Ливерпуль" вышел в плей-офф со второго места в группе С, лишь по дополнительным показателям опередив "Наполи". В то же время "Бавария" без поражений заняла первое место в группе Е - мюнхенцы набрали 14 очков из 18 возможных.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что футболист "Баварии" забил автогол на первых секундах матча.

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