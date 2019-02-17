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Где смотреть онлайн одиночную смешанную эстафету Кубка мира в Солт-Лейк-Сити: расписание трансляций
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Где смотреть онлайн одиночную смешанную эстафету Кубка мира в Солт-Лейк-Сити: расписание трансляций

воскресенье, 17 февраля 2019, 15:00

17 февраля в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити пройдет одиночная смешанная эстафета.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ ОДИНОЧНОЙ СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЫ

Начало гонки - в 19.10.

Прямую трансляцию одиночной смешанной эстафеты можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция эстафеты будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Напомним, в текущем сезоне Кубка мира одиночная смешанная эстафета ранее проводилась только на первом этапе в Поклюке. Украинская сборная в той гонке завоевала бронзовую награду.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах мужского спринта в Солт-Лейк-Сити.

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