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Украина проиграла России в малом финале чемпионата Европы

воскресенье, 17 февраля 2019, 21:55

Женская сборная Украины проиграла национальной команде России в матче за третье место чемпионата Европы по футзалу.

Украинки уступали по ходу встречи с разницей в два мяча, но затем сумели сравнять счет. К сожалению, в серии послематчевых пенальти точнее оказались россиянки.

Ранее украинская сборная в полуфинале турнира проиграла Португалии со счетом 1:5.

Россия – Украина - 2:2 (2:1), по пенальти - 3:2

Голы: Данилова (9), Лебедева (15) - Воловенко (18), Титова (29, с пенальти)

Россия: Иванова, Филисова, Дурандина, Олькова, Никитина - Лебедева, Самородова, Крупина, Коржова, Чернова, Семенова, Данилова, Алемайкина - Сурнина

Украина: Сагайдачная - Сидоренко, Титова, Воловенко, Форсюк - Шульга, Клипаченко, Кирильчук, Гриценко, Павленко, Дубицкая, Ероменко, Дударчук - Митрофанская

Ранее "Апостроф" сообщал, что укранские футзалисты стали чемпионами мира среди слабовидящих.

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