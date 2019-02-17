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Украинская теннисистка стала победительницей турнира в Турции

воскресенье, 17 февраля 2019, 18:50

Украинская теннисистка Марина Чернышова выиграла турнир ITF в Турции.

В финальном поединке украинка обыграла представительницу Японии Юки Найто в трех сетах со счетом 7:6 (2), 2:6, 6:2.

В этой встрече Чернышова сделала семь брейков, выиграв за весь матч в сумме 99 очков.

В предыдущих раундах украинка обыграла соперниц из Италии, США, Бельгии и Японии, не проиграв ни одного сета.

Для 19-летней украинской спортсменки этот титул стал уже седьмым в одиночном разряде.

В данный момент Чернышова занимает 570 место в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Леся Цуренко вышла во второй круг турнира в Дубае.

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