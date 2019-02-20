Дуэль взглядов с участием британского суперчемпиона завершилась скандалом: опубликовано видео

Британский суперчемпион мира Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) провел дуэль взглядов с американцем Джарреллом Миллером (23-1-0, 20 КО) перед чемпионским боем.

В ходе дуэли Миллер повел себя по-хамски и сильно толкнул соперника в грудь. Впрочем, Джожуа не поддался на провокации оппонента и не полез с ним в драку.

Бой Джошуа - Миллер состоится 1 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, которые принадлежат 29-летнему Джошуа.

Что касается 30-летнего Миллера, то он начинал спортивную карьеру в кикбоксинге, а затем перешел в бокс. В данный момент он владеет титулами временного чемпиона по версии WBA-NABA и чемпиона по версии WBO NABO.

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