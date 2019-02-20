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Где смотреть онлайн Шальке - Манчестер Сити: расписание трансляций

среда, 20 февраля 2019, 13:39

20 февраля в Гельзенкирхене состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным "Шальке" и английским "Манчестер Сити".

ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 22.00.

Прямая трансляция матча "Шальке" - "Манчестер Сити" запланирована на телеканале "Футбол 1". В России встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Матч! Футбол 1".

ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Манчестер Сити" без особых проблем выиграл свою группу в Лиге чемпионов, оставив позади себя "Лион", "Шахтер" и "Хоффенхайм". "Шальке" же в своей группе занял второе место, уступив первую строчку "Порту".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что названо имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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