Шальке - Манчестер Сити: стартовые составы

Стали известны стартовые составы немецкого "Шальке" и английского "Манчестер Сити" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 20 февраля, в Гельзенкирхене.

ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Шальке": Ферманн, Маккенни, Мендил, Настасич, Ут, Сердар, Бенталеб, Калиджури, Ощипка, Сане, Брума

Запас: Нюбель, Руди, Матондо, Кутучу, Бургшталлер, Скрибжси, Харит

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Сильва, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро

Запас: Мурич, Данило, Компани, Сане, Марез, Зинченко, Фоден

Отметим, что украинец Евгений Коноплянка не попал в заявку "Шальке" на матч.

Начало встречи - в 22.00. Главный арбитр матча - Карлос Дель Серро Гранде из Испании.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Шальке" - "Манчестер Сити".