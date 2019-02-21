Есть неправильный подход: в "Динамо" указали на важный момент в дуэли с "Олимпиакосом"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич перед ответной встречей с "Олимпиакосом" в 1/16 финала Лиги Европы подчеркнул, что киевляне не будут настраиваться на ничью, которая позволит им выйти в следующий этап турнира.

ДИНАМО - ОЛИМПИАКОС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Слова Хацкевича приводит сайт dynamo.kiev.ua.

"Мы должны сыграть более агрессивно в атаке, стремиться играть в более атакующий футбол. Игра предстоит бескомпромиссная! "Олимпиакосу" терять нечего, но и нам рассчитывать на ничью будет неправильным подходом изначально", - сказал главный тренер "Динамо".

"Мы разобрали первый матч с "Олимпиакосом", указали ребятам как на те моменты, в которых необходимо действовать более надежно, так и на те, где нужно еще больше рисковать. Надеюсь, что все то, что в Пирее было нам в минус, завтра будет исправлено. И, повторюсь, нам нужно более агрессивно сыграть а атаке", - также отметил Хацкевич.

Напомним, на выезде киевляне сыграли вничью 2:2, а потому для выхода в следующий этап им может хватить ничейного результата 0:0 или 1:1.

Матч "Динамо" - "Олимпиакос" состоится сегодня, 21 февраля, в Киеве.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что юноши "Динамо" разгромили "Ювентус" в Лиге УЕФА.