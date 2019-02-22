Где смотреть онлайн жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы: расписание трансляций

22 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало жеребьевки - в 14.00.

Прямую трансляцию этого события можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России транслировать жеребьевку второго раунда плей-офф Лиги Европы будет телеканал "Матч ТВ".

Напомним, в 1/8 финала ЛЕ борьбу за трофей продолжат шестнадцать команд, которые будут разбиты на восемь пар. Жеребьевка пройдет без сеяных команд, и представители одной страны, начиная с этой стадии, могут встретиться друг с другом.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах всех первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.