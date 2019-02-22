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Лига Европы: результаты всех ответных матчей 1/16 финала

пятница, 22 февраля 2019, 00:45

Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. В следующий раунд турнира пробилось киевское "Динамо", а вот донецкий "Шахтер", к сожалению, прекратил выступления. Стоит отметить выход в 1/8 финала таких известных клубов, как "Арсенал", "Наполи", "Валенсия", "Бенфика", "Челси" и "Интер".

"Арсенал" Англия – БАТЭ Беларусь - 3:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Волков (4, автогол), Мустафи (39), Папастатопулос (60)

"Вильярреал" Испания – "Спортинг" Португалия - 1:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Форнальс (80) – Бруну Фернандеш (45)

"Валенсия" Испания – "Селтик" Шотландия - 1:0 (первый матч - 2:0)

Гол: Гамейро (70)

"Айнтрахт" Германия – "Шахтер" Украина - 4:1 (первый матч - 2:2)

Голы: Йович (23), Аллер (27, с пенальти, 80), Ребич (88) - Мораес (63)

АЙНТРАХТ - ШАХТЕР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Наполи" Италия – "Цюрих" Швейцария - 2:0 (первый матч - 3:1)

Голы: Верди (43), Уна (75)

"Ред Булл" Австрия – "Брюгге" Бельгия - 4:0 (первый матч - 1:2)

Голы: Шлагер (17), Дака (29, 43), Дабур (90)

"Динамо" Загреб Хорватия – "Виктория Пльзень" Чехия - 3:0 (первый матч - 1:2)

Голы: Оршич (15), Дилавер (33), Петкович (73)

"Челси" Англия – "Мальме" Швеция - 3:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Жиру (55), Баркли (74), Хадсон-Одои (84)

"Интер" Италия – "Рапид" Австрия - 4:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Весино (11), Раноккия (18), Перишич (80), Политано (87)

"Бенфика" Португалия – "Галатасарай" Турция - 0:0 (первый матч - 2:1)

"Динамо" Киев Украина – "Олимпиакос" Греция - 1:0 (первый матч - 2:2)

Гол: Соль (32)

ДИНАМО - ОЛИМПИАКОС: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Бетис" Испания – "Ренн" Франция - 1:3 (первый матч - 3:3)

Голы: Ло Чельсо (41) - Бенсебайни (22), Юну (30), Ньянг (90)

"Генк" Бельгия – "Славия" Чехия - 1:4 (первый матч - 0:0)

Голы: Троссард (10) - Цоуфал (23), Траоре (53), Шкода (64, 68)

"Зенит" Россия – "Фенербахче" Турция - 3:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Оздоев (4), Азмун (37, 76) - Топал (43)

"Байер" Германия – "Краснодар" Россия - 1:1 (первый матч - 0:0)

Голы: Арангис (87) - Сулейманов (84)

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