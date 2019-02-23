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Не Киев: назван украинский город, который может принять матч за Суперкубок УЕФА

суббота, 23 февраля 2019, 15:19

Харьков официально стал претендентом на проведение матча за Суперкубок УЕФА. Принять матч за европейский трофей может стадион "Металлист".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Харьков уже подал заявку на проведение матча. Кроме украинского города, принять битву за Суперкубок у себя также хотят Минск (стадион "Динамо"), Белфаст (стадион "Виндзор Парк") и Хельсинки (стадион "Олимпийский").

Решение УЕФА по месту проведения матча будет озвучено 29 мая.

Также стало известно, что на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году претендуют Мюнхен и Санкт-Петербург, а на финал Лиги Европы - Тбилиси и Севилья.

Напомним, в прошлом году Украина впервые принимала финал еврокубков - решающий матч Лиги чемпионов прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что стало известно, где сборная Украины проведет первые домашние матчи в отборе на Евро-2020.

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