Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: расписание трансляций

24 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



Начало матча - в 16.05.

Прямую трансляцию матча может будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России матч покажут телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3".

После 26 туров "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 51 очко. "Ливерпуль" находится на второй позиции, имея в активе 65 очков.

В первом круге "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с "Челси" в Кубке Англии.