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Назван лучший игрок 19-го тура чемпионата Украины: опубликовано видео

вторник, 26 февраля 2019, 12:21

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока по итогам 19-го тура. Им признан вингер "Карпат" Марьян Швед.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В матче против "Ворсклы" Швед оформил хет-трик и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 4:0. Все свои голы футболист "Карпат" забил во втором тайме.

По итогам голосования экспертов Швед опередил игроков "Динамо" Беньямина Вербича и Николая Шапаренко.

В состав экспертного совета вошли Артур Валерко, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачов, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Циганик, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворський.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в 19-м туре "Шахтер" уверенно обыграл "Александрию", а "Динамо" разгромило "Зарю".

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