Как "Реал" и "Барселона" готовились к Эль-Классико: опубликовано видео

27 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде пройдет ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной", по итогам которого определится финалист турнира.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Видео предматчевых тренировок "Реала" и "Барселоны" были опубликованы в официальных аккаунтах клубов в Twitter.

Матч "Реал" - "Барселона" начнется в 22.00.

Напомним, в первой встрече, которая прошла на "Камп Ноу", команды сыграли вничью 1:1.

Также в текущем сезоне команды встречались в рамках чемпионата Испании. Матч на "Камп Ноу" завершился разгромной победой "Барсы" со счетом 5:1.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Испании является "Барселона", а "Реал" в последний раз выигрывал этот трофей еще в 2014 году.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что звездный футболист "Реала" пропустит матч против "Барселоны".