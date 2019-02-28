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"Ливерпуль" и "Арсенал" уничтожили соперников, забив на двоих 10 голов: видеообзоры

четверг, 28 февраля 2019, 01:10

В 28-м туре чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле разгромил "Борнмут" со счетом 5:1, а "Ливерпуль" не испытал проблем во встрече с "Уотфордом" (5:0).

Стоит отметить, что в составе "Арсенала" отличился бывший полузащитник "Шахтера" Генрих Мхитарян. Также голами отметились Месут Озил, Лоран Косиельни, Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт. Благодаря этой победе "Арсенал" сохранил четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Ливерпуль" добился крупной победы благодаря дублям Садио Мане и Вирджила ван Дейка, а также голу Дивока Ориги. После матча "Ливерпуль" по-прежнему лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на одно очко.

"Арсенал" – "Борнмут" - 5:1 (2:1)

Голы: Озил (4), Мхитарян (27), Косьельни (47), Обамеянг, (59), Ляказетт (78) - Муссе (30)

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Дженкинсон, Торрейра, Гендузи, Колашинац (Ивоби, 57), Озил, Мхитарян (Ляказетт, 64), Обамеянг (Денис Суарес, 71).

"Борнмут": Боруц, Клайн, Мифем, Аке, Смит (Рико, 70), Айб (Дэниэлс, 56), Гослинг, Серман, Фрэйзер (Серридж, 80), Кинг, Муссе.

"Ливерпуль" – "Уотфорд" - 5:0 (2:0)

Голы: Мане (9, 20), Ориги (66), ван Дейк (79, 82)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Хендерсон, 70), Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 84), Салах, Мане (Лаллана, 78), Ориги.

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Мариаппа, Кэткарт, Мазина, Дукуре, Капу, Хьюз, Перейра (Сема, 84), Дини (Грэй, 73), Деулофеу (Клеверли, 73).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" расписали боевую ничью в чемпионате Англии.

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