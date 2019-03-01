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Фанаты могут потирать руки: сделано важное заявление по будущему Усика

пятница, 01 марта 2019, 14:19

Непобедимый украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик близок к заключению соглашения с россиянином Александром Поветкиным.

Как заявил один из промоутеров нашего боксера Эдди Хирн, Поветкин станет соперником Усика в дебютном поединке украинца в супертяжелой весовой категории.

"Мы ведем переговоры, мы близки к соглашению. Это переговоры очень высокого уровня, и уверен, этот бой состоится. Но должен признаться, я удивлен. Не думал, что выступления в хэвивейте Усик сразу же захочет начать поединком такого уровня. Поветкин в бою с Энтони Джошуа показал, что является очень грозным соперником. Они оба хотят этого боя. Болельщики могут потирать руки", – сказал Хирн в интервью польскому изданию.

Ранее сообщалось, что следующий бой Усика пройдет 18 мая в американском Чикаго.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик показал, как готовится к переходу в самый престижный вес.

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