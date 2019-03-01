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Названо имя лучшего спортсмена месяца в Украине

пятница, 01 марта 2019, 11:53

Вице-чемпион мира по фристайлу Александр Абраменко признан лучшим спортсменом Украины в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Лучшим наставником месяца признан главный тренер сборной Украины по фристайлу и личный наставник Абраменко Энвер Аблаев.

В прошлом месяце Абраменко выиграл серебряную медаль чемпионата мира в Дир-Вэлли в США. Эта медаль мирового первенства стала первой в карьере фристайлиста, а также дебютной в истории независимой Украины в соревнованиях по лыжной акробатике.

Абраменко уже третий раз получает награду от НОК Украины. Лучшим также его признавали в 2016 и 2018 годах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины по биатлону огласила состав на чемпионат мира.

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
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