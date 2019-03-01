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Помощь из "Динамо" и "Шахтера": худший клуб чемпионата Украины усилился известными футболистами

пятница, 01 марта 2019, 19:22

Аутсайдер чемпионата Украины "Арсенал-Киев" подписал двух полузащитников - Владислава Калитвинцева и Михаила Мудрика.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

Калитвинцев перешел в "Арсенал" в статусе свободного агента и подписал контракт на полгода, а Мудрик, права на которого принадлежат "Шахтеру", будет выступать за киевский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Отметим, что 26-летний Калитвинцев провел осеннюю часть сезона в "Динамо", однако на поле появился лишь один раз.

18-летний Мудрик прошлой осенью дебютировал за первую команду "Шахтера", выйдя на поле в игре с "Олимпиком".

Напомним, после девятнадцати туров "Арсенал" набрал лишь 8 очков и замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что молодым талантом "Динамо" заинтересовался греческий "Олимпиакос".

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