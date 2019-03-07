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Зенит - Вильярреал: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

четверг, 07 марта 2019, 12:09

7 марта российский "Зенит" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Встреча пройдет на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге.

ЗЕНИТ - ВИЛЬЯРРЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало игры в 19.55 по киевскому времени.

Букмекеры считают российский коллектив фаворитом в первом матче. На победу "Зенита" дается коэффициент 2,0. На победу испанского коллектива можно поставить с коэффициентом 4,60. Ничья оценивается коэффициентом 3,6.

При этом на проход команд в следующий этап соревнований установлен примерно одинаковый коэффициент - 1,85.

Напомним, что на предыдущей стадии турнира "Зенит" выбил "Фенербахче", а "Вильярреал" прошел португальский "Спортинг".

Как сообщал "Апостроф", фанаты "Зенита" перед матчем Лиги Европы с турецким "Фенербахче" встретили игроков своей команды ярким файер-шоу.

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