Зенит - Вильярреал: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

7 марта российский "Зенит" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Встреча пройдет на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге.
ЗЕНИТ - ВИЛЬЯРРЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало игры в 19.55 по киевскому времени.
Букмекеры считают российский коллектив фаворитом в первом матче. На победу "Зенита" дается коэффициент 2,0. На победу испанского коллектива можно поставить с коэффициентом 4,60. Ничья оценивается коэффициентом 3,6.
При этом на проход команд в следующий этап соревнований установлен примерно одинаковый коэффициент - 1,85.
Напомним, что на предыдущей стадии турнира "Зенит" выбил "Фенербахче", а "Вильярреал" прошел португальский "Спортинг".
Как сообщал "Апостроф", фанаты "Зенита" перед матчем Лиги Европы с турецким "Фенербахче" встретили игроков своей команды ярким файер-шоу.