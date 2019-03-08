Где смотреть онлайн женский спринт чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

8 марта в шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону пройдет спринтерская гонка среди женщин.

ЖЕНСКАЯ СПРИНТЕРСКАЯ ГОНКА В ОСТЕРСУНДЕ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ



На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция женского спринта чемпионата мира.

Начало гонки - в 17.15.

В Украине транслировать женский спринт на чемпионате мира будут телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет "Матч ТВ". Также трансляция спринта будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

Состав сборной Украины на спринтерскую гонку будет известен позже.

Чемпионат мира проходит в Швеции с 7 по 17 марта.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что сборная Украины огласила состав на чемпионат мира по биатлону.