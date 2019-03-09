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Украинские теннисистки вышли в третий круг супертурнира в США: опубликовано видео

суббота, 09 марта 2019, 12:01

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Катерина Козлова пробились в третий круг на престижном турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе.

Свитолина стартовала на турнире со второго раунда и в трех сетах обыграла 33-ю ракетку мира Софию Кенин - 3:6, 7:6, 6:4.

В матче третьего круга украинка встретится с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (№53 в рейтинге WTA).

Козлова, которая в основную сетку турнира пробилась через квалификацию, в матче второго круга обыграла белорусскую теннисистку Александру Саснович - 6:4, 2:6, 6:0. Отметим, что украинка впервые пробилась в третий раунд на турнирах серии WTA Premier Mandatory.

В третьем раунде Козлова встретится с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что Свитолина ярко выразила любовь к Украине.

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