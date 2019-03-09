Украинский футболист красивым голом принес своей команде победу в Европе: опубликовано видео

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь принес победу "Яблонцу" в выездном матче 24-го тура чемпионата Чехии против "Теплице".

Украинский футболист на 53-й минуте при счете 0:1 отдал результативную передачу, а на 74-й минуте матча сам отличился голом. Соболь принес "Яблонцу" победу красивым ударом из пределов штрафной под перекладину. Матч в итоге завершился со счетом 2:1.

Этот гол и ассист стали для Соболя первыми в шестнадцати матчах за "Яблонец" в текущем сезоне.

Напомним, Соболь выступает за "Яблонец" на правах аренды. Контракт игрока принадлежит донецкому "Шахтеру".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в Англии расхвалили игру украинского футболиста.