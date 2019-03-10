Бивол - Смит: полное видео боя

Российский боксер Дмитрий Бивол (16-0, 11 KO) одержал победу в чемпионском бою с американцем Джо Смитом-младшим (24-3, 20 КО).

Поединок состоялся в итальянской Вероне в рамках вечера бокса.

Бой продлился все 12 раундов. Бивол добыл победу единогласным решением судей - 118-110 и дважды 119-109.

Благодаря этой победе россиянин в пятый раз в своей карьере защитил чемпионский титул по версии WBA в полутяжелом весе.

Напомним, что в этой весовой категории также выступает украинский чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик. Возможно, что украинец в будущем проведет с Биволом объединительный бой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боксер проведет бой за чемпионский титул.