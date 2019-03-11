Российский биатлонист стал посмешищем чемпионата мира в Остерсунде

Российский биатлонист Евгений Гараничев дико опростоволосился в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Остерсунде. Напомним, что победителем гонки стал украинец Дмитрий Пидручный.

Гараничев допустил один промах на стрельбище, но по ошибке пробежал два штрафных круга. Как выяснилось позднее, одна из пораженных мишеней закрылась слишком медленно, а россиянин не дождавшись закрытия, помчался обратно на дистанцию, подумав, что промахнулся.

В итоге, российский спортсмен финишировал на девятой позиции, хотя мог оказаться выше.

"Постоянные нелепые ситуации с участием Гараничева? Сложно сказать, исправимо это или нет. Если бы это еще было на Кубке мира, то ладно, бог с ним, даже на старт можно не выйти, но когда на чемпионате мира вместо одного круга он накручивает два, я даже не знаю, что у него включается. Не будь этой ошибки, он бы ушел в борьбу за третье место", - сказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть в восторге от исторической победы украинца на чемпионате мира по биатлону.