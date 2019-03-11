В семье главного тренера "Шахтера" и украинки родился первый ребенок

В семье португальского главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки и его жены украинки Катеринки случилось пополнение, у них родился сын по имени Мартин.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Не знаю, родился ли у меня защитник, хавбек или нападающий, честно говоря. Посмотрим, какой будет талант у моего сына в футболе, либо нет. Сейчас я очень счастлив. Это то, что свяжет меня с Украиной навсегда. Я надеюсь, что он вырастет хорошим, здоровым, счастливым ребенком", – приводит слова Фонсеки tribuna.com.

Также у португальца есть двое детей от первого брака – 18-летний сын и 13-летняя дочь.

46-летний Фонсека тренирует "Шахтер" с 2016 года. Под его руководством донецкий клуб дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и один раз Суперкубок Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что аргентинский легионер "Шахтера" намерен получить украинское гражданство.