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Где смотреть онлайн Хоффенхайм - Динамо: расписание трансляций

вторник, 12 марта 2019, 10:01

12 марта в матче 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" на выезде сыграет с немецким "Хоффенхаймом". Встреча состоится в Зинсхайме на стадионе "Дитмар Хопп".

ХОФФЕНХАЙМ - ДИНАМО: ДИВИТИСЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЮ МАТЧУ

Начало матча в 17:00.

Прямую трансляцию матча "Хоффенхайм" - "Динамо" покажет официальный сайт украинского клуба.

В групповом турнире "Хоффенхайм" занял первое место в группе F. В группе также выступал донецкий "Шахтер", который набрал всего одно очко в матчах с немецким клубом (1:1 и 1:2). Кроме того, "Хоффенхайм" провел матчи с "Лионом" (3:1 и 3:3) и "Манчестер Сити" (5:2 и 1:2). "Динамо" прошло по пути чемпионов, обыграв "Септември" (1:0 и 5:1), "Андерлехт" (1:1 и 2:1) и "Ювентус" (3:0).

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно отреагировали на победу юношей "Динамо" над "Ювентусом".

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