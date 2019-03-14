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Где смотреть онлайн Краснодар - Валенсия: расписание трансляций

четверг, 14 марта 2019, 12:26

14 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы встретятся российский "Краснодар" и испанская "Валенсия". Ответный матч пройдет в Краснодаре.

КРАСНОДАР - ВАЛЕНСИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 19.55.

В эфире украинского ТВ матч транслироваться не будет. Прямую трансляцию противостояния можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ".

Отметим, что букмекеры считают "Валенсию" фаворитом ответной встречи. На победу испанского клуба дается коэффициент 2,33, на ничью - 3,45, а на победу "Краснодара" - 3,15.

Напомним, как сообщал "Апостроф", первый матч команд завершился победой "Валенсии" со счетом 2:1.

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