Где смотреть онлайн жеребьевку 1/4 финала Лиги Европы: расписание трансляций

15 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

ЖЕРЕБЬЕВКА 1/4 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало - в 14.00.

Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также мероприятие будут транслировать российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч Футбол 1".

В ней примут участие восемь клубов, которые определились по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы. Это "Челси" (Англия), "Арсенал" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Наполи" (Италия), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия) и "Бенфика" (Португалия).

В четвертьфинале смогут смогут сыграть друг против друга команды из одной страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер "Динамо" не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".