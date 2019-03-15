Лига Европы: результаты жеребьевки 1/4 финала

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка заключительных стадий Лиги Европы. По ее итогам были сформированы четыре четвертьфинальные пары, а также стало известно, победители каких пар встретятся друг с другом в полуфинале.
"Апостроф" провел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.
Результаты жеребьевки
1/4 финала
"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия)
"Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания)
"Бенфика" (Португалия) - "Айнтрахт" (Германия)
"Славия" (Чехия) - "Челси" (Англия)
1/2 финала
Полуфинал 1. "Наполи" - "Арсенал" / "Вильярреал" - "Валенсия"
Полуфинал 2. "Бенфика" - "Айнтрахт" / "Славия" - "Челси"
Также был определен номинальный хозяин финала. Им станет победитель второго полуфинала.
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финальный поединок состоится 29 мая
Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.