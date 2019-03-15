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Лига Европы: результаты жеребьевки 1/4 финала

пятница, 15 марта 2019, 14:18

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка заключительных стадий Лиги Европы. По ее итогам были сформированы четыре четвертьфинальные пары, а также стало известно, победители каких пар встретятся друг с другом в полуфинале.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Результаты жеребьевки

1/4 финала

"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия)

"Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания)

"Бенфика" (Португалия) - "Айнтрахт" (Германия)

"Славия" (Чехия) - "Челси" (Англия)

1/2 финала

Полуфинал 1. "Наполи" - "Арсенал" / "Вильярреал" - "Валенсия"

Полуфинал 2. "Бенфика" - "Айнтрахт" / "Славия" - "Челси"

Также был определен номинальный хозяин финала. Им станет победитель второго полуфинала.

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финальный поединок состоится 29 мая

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

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