В четвертьфинале без России: клуб Ракицкого вылетел из Лиги Европы

В Испании состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вильярреалом" и "Зенитом". Испанский клуб одержал победу и во второй встрече и уверенно вышел в четвертьфинал.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Вильярреал" - "Зенит".

Победу "Вильярреалу" принесли точный удар под перекладину в исполнении Жерара Морено, а также гол головой от Карлоса Бакки после подачи того же Морено. У "Зенита" гол престижа забил Бранислав Иванович.

В составе "Зенита" весь матч на поле провел украинский защитник Ярослав Ракицкий.

"Вильярреал" (Испания) - "Зенит" (Россия) - 2:1 (первый матч - 3:1)

Голы: Морено, 29, Бакка, 47 - Иванович, 90+1

"Вильярреал": Фернандес, Гаспар, Альваро, Мори (Льямбрич, 78), Касерес (Морланес, 46), Руис, Морено, Форнальс, Коста, Иборра (Касорла, 70), Бакка.

"Зенит": Лунев (Кержаков, 64), Смольников, Ракицкий, Иванович, Маммана, Шатов, Оздоев, Барриос (Краневиттер, 46), Эрнани, Дриусси, Азмун (Мак, 70).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что из Лиги Европы вылетел российский "Краснодар".