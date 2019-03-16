В ФИФА утвердили новый формат крупного футбольного турнира

Совет ФИФА принял решение об изменении формата клубного чемпионата мира.

Об этом сообщает BBC.

Начиная с 2021 года, клубный чемпионат мира будет проводиться раз в четыре года вместо Кубка конфедераций.

Первый обновленный турнир пройдет с 17 июня по 4 июля 2021 года. В нем примут участие 24 команды: 8 будут представлять Европу, 6 - Южную Америку, по 3 - Африку, Азию и Северную Америку, 1 - Океанию.

Команды будут разбиты на восемь групп по три участника. В плей-офф выйдет по одной лучшей команде из группы.

Стоит отметить, что ведущие европейские клубы ("Ювентус", "Бавария", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и другие) выступили против подобных изменений и намерены бойкотировать турнир.

Напомним, действующим клубным чемпионом мира является "Реал".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в ФИФА приняли жесткие меры в отношении английского топ-клуба.