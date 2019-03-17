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"Интер" в феерическом матче обыграл "Милан" в чемпионате Италии: видеообзор

воскресенье, 17 марта 2019, 23:25
Фото: twitter.com/Inter

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Интер" победил "Милан" со счетом 3:2.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Милан" - "Интер".

Счет был открыт уже на третьей минуте, отличился Весино, с близкого расстояния замкнувший передачу Мартинеса. В начале второго тайма преимущество "Интера" увеличил де Врей, точно пробивший головой после навеса Политано.

На 57-й минуте разрыв в счете сократил Бакайоко, отличившийся ударом головой после навеса со стандарта. Через 10 минут "Интер" вновь повел с преимуществом в два мяча, отличился Мартинес, реализовавший пенальти. Еще через несколько минут Мусаккьо довел разрыв в счете до минимума, но большего "Милану" добиться не удалось.

"Интер" обошел "Милан" в турнирной таблице Серии А и поднялся на третью позицию.

"Милан" – "Интер" - 2:3 (0:1)

Голы: Бакайоко (57), Мусаккьо (71) - Весино (3), де Врей (51), Мартинес (67, с пенальти)

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Родригес (Кутроне, 58), Романьоли, Лукас Пакета (Кастильехо, 46), Кессиэ (Конти, 69), Чалханоглу, Бакайоко, Сусо, Пионтек.

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Асамоа, де Врей, Гальярдини, Весино, Перишич, Брозович (Валеро, 73), Политано, Мартинес.

Предупреждения: Брозович (14), Родригес (32), Романьоли (66), Весино (79), Сусо (79).

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