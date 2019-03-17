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Итальянский топ-клуб прервал невероятную серию без поражений: видеообзор

воскресенье, 17 марта 2019, 16:16

Туринский "Ювентус" потерпел первое поражение в чемпионате Италии 2018-2019. В матче 28-го тура Серии А туринцы на выезде проиграли "Дженоа".

В этом матче туринский топ-клуб играл без своей главной звезды Криштиану Роналду, которому тренерский штаб предоставил отдых.

Отметим, что в предыдущий раз "Ювентус" проигрывал в Серии А еще 22 апреля прошлого года, когда уступил "Наполи". После этого туринцы провели без поражений тридцать три матча.

Несмотря на поражение от "Дженоа", "Ювентус" продолжает комфортно лидировать в Серии А. Туринцы набрали 75 очков и на 18 очков опережают ближайшего преследователя "Наполи".

"Дженоа" - "Ювентус" - 2:0
Голы: Стураро, 72, Пандев, 82

"Дженоа": Раду, Перейра, Ромеро, Зуканович, Кришито, Лерагер, Радованович (Велозу, 75), Ролон, Лазович (Стураро, 70), Санабрия (Пандев, 60), Куаме.

"Ювентус: Перин, Касерес, Бонуччи, Ругани, Канселу (Бернардески, 59), Джан, Пьянич, Бентанкур (Спинаццола, 77), Алекс Сандро, Дибала, Манджукич (Кин, 73).

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что Роналду был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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