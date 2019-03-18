РУС. | УКР.

понедельник, 18 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

18 марта

22:03
Путин выдал очередной лицемерный перл о дружбе россиян с украинцами: видео
21:35
Возьму палку и буду гнать: Усик откровенно рассказал, что может сделать для церкви
21:35
Смертельная стрельба в Утрехте: появилась новая информация об убийце
21:05
Кэти Перри вышла в свет в платье от украинского дизайнера
21:03
В полиции раскрыли неожиданные подробности о поджигателе Roshen в Киеве
21:00
Больше не спрашивайте: Шевченко эмоционально высказался об уехавшем в Россию футболисте
20:40
Чемпионат Украины: итоги первого этапа, кто сыграет в топ-6
20:30
Летел на красный: в Киеве произошло массовое ДТП с маршруткой, фото и видео
20:17
Борьба с бедностью: Порошенко обозначил приоритеты на второй срок
19:58
В "Укроборонпроме" сделали заявление о поставках оружия в Россию после 2014 года
19:35
В Киеве после серьезного ДТП сгорела "евробляха": видео и фото
19:20
"Ворскла" драматично упустила путевку в топ-6 чемпионата Украины: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Больше не спрашивайте: Шевченко эмоционально высказался об уехавшем в Россию футболисте

понедельник, 18 марта 2019, 21:00

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал свое решение не вызывать в национальную команду защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого.

Слова Шевченко приводит Football.ua.

"Я не общался с Ярославом. Я, как главный тренер, принимаю решение согласно тому, что лучше для команду. Вопрос исчерпан. Больше прошу не спрашивать меня об этом. Я буду говорить только об игроках, которых вызвал", - сказал Шевченко.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из донецкого "Шахтера" за 10 миллионов евро.

Сборная Украины проведет стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).

Ранее "Апостроф" сообщал, что бразилец из "Шахтера" стал гражданином Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: подробности и результаты

Динамо - Челси - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вильярреал - Зенит - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: