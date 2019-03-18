Больше не спрашивайте: Шевченко эмоционально высказался об уехавшем в Россию футболисте

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал свое решение не вызывать в национальную команду защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого.

Слова Шевченко приводит Football.ua.

"Я не общался с Ярославом. Я, как главный тренер, принимаю решение согласно тому, что лучше для команду. Вопрос исчерпан. Больше прошу не спрашивать меня об этом. Я буду говорить только об игроках, которых вызвал", - сказал Шевченко.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из донецкого "Шахтера" за 10 миллионов евро.

Сборная Украины проведет стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).

Ранее "Апостроф" сообщал, что бразилец из "Шахтера" стал гражданином Украины.