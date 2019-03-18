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В Англии совершил самоубийство экс-футболист и звезда реалити-шоу

понедельник, 18 марта 2019, 12:47

В Англии в возрасте 26 лет покончил с собой экс-футболист и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Майк Таласситис.

Об этом сообщает Mirror.

Тело Таласситиса было найдено в лесу неподалеку от его дома в графстве Эссекс.

"В полицию поступило сообщение о повесившемся мужчине. Сотрудники полиции и скорой помощи прибыли на место происшествия и обнаружили мертвого мужчину. На данном этапе у нас нет оснований считать эту смерть подозрительной", - сообщили в полиции.

Известно, что в последнее время Таласситис страдал из-за потери близких людей. Около месяца назад был убит лучший друг экс-футболиста, а за несколько дней до смерти самого Таласситиса скончалась его няня, к которой он был сильно привязан.

По ходу футбольной карьеры Таласситис выступал за ряд клубов из низших дивизионов Англии. Также на его счету шесть матчей в составе сборных Кипра U-19 и U-21. Спортивную карьеру экс-полузащитник завершил в 2017 году.

Известность Таласситис получил после участия в популярном реалити-шоу «Остров любви». Отметим, что на его аккаунт в Instagram подписано почти 600 тысяч человек.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что африканский футболист умер прямо во время матча.

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